Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

AA

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Mehmet Rüştü Tiryaki katıldı.

Duruşmanın bugünkü celsesinde savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Avukat savunmalarının ardından heyet, müzakere için ara verdi.

Yaklaşık 45 dakika süren müzakerenin ardından açılanan ara kararda, dosyada yer alan tanıklar ile gizli tanığın dinlenmesine, sanıklar hakkında başkaca soruşturma ve kovuşturma olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına hükmedildi.

Heyet, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklar Ahmet İ, Diyar B, Kasım Ş, Mustafa T, Müslüm Ş, Nafi D, Ömer Faruk K, Ramazan K, Serhat Y, Şefik K, Şükrü Ö, Fatma L. ve Hasret E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.