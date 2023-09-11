Gaziantep'teki sulak alanlar kuş fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu

Türü uzun süre araştırınca, artık hep görmeyi istediğiniz, bir türlü göremediğiniz tanıdık bir sima gibi geliyor. Onu sahada gördüğünüz zaman, izlediğinizde çok büyük bir heyecan oluyor. Bu tadı, bu heyecanı hissetmek için İstanbul'dan geldim."