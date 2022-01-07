Gaziantep'teki PKK/KCK davasında karar: 57 sanığa hapis

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de yer aldığı 91 sanıklı davada karar verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü başlayan ve bugün de devam eden duruşma, sanık savunmalarıyla devam etti.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.
AA'nın haberine göre; yaklaşık 7 saat süren müzakerenin ardından mahkeme başkanı Ali Çelenk, heyetin kararını açıkladı.
Aralarında eski HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve eski DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de yer aldığı 5 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, aralarında eski CHP Şahinbey ilçe meclis üyesi Hurşit Besle'nin de yer aldığı 49 sanık hakkında da 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.
Sanıklardan bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığını yapan Musa Aydın'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 kez 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Sanıklar Hüseyin Kılıç "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün, aynı suçtan İbrahim Dağ'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, aynı suçtan 8 sanığa ise 10 ay verdiği hapis cezasını erteledi.
Eski CHP Şehitkamil meclis üyesi avukat Adnan E'nin de arasında yer aldığı 24 sanığa ise beraat kararı verildi.
Firari olan 2 sanığın dosyası ayrılırken, yargılama aşamasında hayatını kaybeden bir sanığın davası düşürüldü.
GAZİANTEP'TEKİ PKK/KCK YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRECİ
Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden soruşturmalarda 61 sanık hakkında 3 bin 252 sayfadan oluşan iddianame hazırlanmıştı.
Soruşturmanın devamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında da aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmış, 31 sanık hakkında 1393 sayfadan oluşan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
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