Gaziantep'teki "narko-asayiş operasyonunda" 22 şüpheli gözaltına alındı

AA

Başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı ve sokak satıcılarına yönelik Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerinde belirlenen adreslerin abluka altına alındığı operasyonda, aralarında özel harekat timlerinin de yer aldığı yaklaşık 1000 personel görev aldı.

Dün başlayan ve gece saatlerine kadar süren operasyonda "uyuşturucu imal etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda ise 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 557 gram sentetik uyuşturucu, 453 gram eroin, 450 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.