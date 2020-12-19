Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

78 yaşındaki Kırca'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığa getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kırca'nın cenazesi defnedildi.

Cenazeye aile yakınları katıldı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirmişti.