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Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı

Gaziantep'te TIR ile 2 halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. TIR'ı kaza yerinde bırakıp kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 14.12.2022 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi´nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, sürücüsü öğrenilemeyen TIR, durakta yolcu alan Kasım G.'nin kullandığı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü de önünde yolcu indiren Yusuf Y. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, her iki otobüste de yaralandığı belirlenen 17 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, polis, olayın ardından TIR'ı bırakarak kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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