        Gaziantep'te zincirleme kaza: 13 yaralı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te zincirleme kaza: 13 yaralı

        Gaziantep'te 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

        Giriş: 15.11.2025 - 01:58 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:58
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 13 yaralı
        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasında, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle aralarında tır, hafif ticari araç ve otomobillerin de bulunduğu 13 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

