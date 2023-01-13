Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Ali Akcan (20) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada Akcan'ın kullandığı otomobile de peşinden gelen Abdulbaki Şahin (37) idaresindeki hafif ticari araç çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Hamit Yaramış'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Akcan ise, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.