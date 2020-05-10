Gaziantep'te "Zimem Defteri" yeni hayırseverleri bekliyor

Vali Davut Gül, düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta proje kapsamında, 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterinin satın alındığını ve bunun karşılığında da hayırseverlerin 2 milyon lira ödediğini hatırlattı.
Projenin ikinci ayağında ise "Aş ocakta kalmasın" diyerek tüp gaz bayileriyle temasa geçildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
"Dün ekiplerimiz 62 mahallede 210 bayiyle görüştü. Borçlar hesaplanırken ticari hesapları dahil etmedik. Sadece konutların borçlarını ödedik. Bu sayede 15 bin 500 vatandaşımıza dokunmuş ve hayırseverlerle buluşturmuş olduk. Bunun için de toplam 2 milyon 50 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Bu ödeme tamamen hayırseverler tarafından gerçekleştirildi."
Tüp kullanılan mahallelerde genellikle ihtiyaç sahibi ailelerin bulunduğuna işaret eden Gül, "Bu projemiz ihtiyaç sahiplerinin olması ve hayırseverlerimizin desteği olduğu sürece devam edecek. İnşallah bu kampanyaya hiç gerek kalmaz ama insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımıza devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.
Vali Gül, daha sonra toplanan defterleri basına tanıttı.
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