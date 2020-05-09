Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle tüp gaz borçları ödendi

AA

Gaziantep Valiliğince hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen "Zimem Defteri" uygulamasıyla, 51 mahalledeki 210 tüp gaz bayisinin veresiye defterindeki borçlar ödendi.

Geçen hafta aynı yöntemle 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterini satın alan Valilik, projenin ikinci ayağında ise "Aş ocakta kalmasın." sloganıyla hareket ederek, vatandaşların tüp gaz bayilerine borçlarını kapattı.

Ramazandaki yardımların yerine ulaştırılması ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntıya giren vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta dar gelirli vatandaşların bulunduğu 51 mahalledeki 210 tüp gaz bayi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi.

Bayilerde vatandaşların borçları hesaplanarak ödendi, veresiye defteri ise tutanakla alındı.

Ödeme yapılan tüp gaz bayilerinin camlarına da "Bu tüp bayisinde vatandaşlara ait olan tüm borçlar, 09.05.2020 tarihi itibarıyla Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir." yazılı afiş asıldı.

Esnaf Yunus Karataş, mahalledeki vatandaşların rahatladığını ifade ederek, "Ödemekte zorluk çekiyorlardı. Bu tarz yardımlar onların rahatlamasına vesile oldu. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Bizim için de çok iyi oldu. Ramazan olduğu için insanların giderleri biraz daha fazla. O nedenle onların da rahata kavuştuklarını ümit ediyorum." dedi.

Mehmet Özkayıkçı da senelerdir ödenemeyen borçların bulunduğunu anlatarak, "Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Hayırseverlerimizi bu şehirden eksik etmesin. Borcu ödenen tüm vatandaşlar adına ve kendi adıma teşekkür ederim. Gerçekten çalışmayan, durumu olmayan aileler de vardı, şu anda hepsinin borcu kapatıldı." diye konuştu.