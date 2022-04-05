Zehirlenme şüphesi: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Merkez Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu.

Bunun üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.

AA'nın haberine göre; tedavilerine başlanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.