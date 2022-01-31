Yolcu otobüsü şarampole devrildi: En az 15 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.