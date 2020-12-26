Gaziantep'te yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 111 şişe sahte içki ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesine ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda bir aracı durduran ekipler, 111 şişe sahte içki ile 90 litre alkol ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.