Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

REKLAM advertisement1

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Suriye'de 2017-2018 yıllarında terör örgütü PKK/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A'nın Şehitkamil ilçesindeki adreste olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.