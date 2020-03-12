AA

Gaziantep'te yabani alıç ağaçları yöre halkına gelir sağlayacak



Gaziantep'te, Dülükbaba Tabiat Parkı ve çevresinde yer alan 5 bin yabani alıç ağacı yöre halkına gelir getirmesi amacıyla uzmanlarca aşılandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan ve 230 hektar üzerine kurulu Dülükbaba Tabiat Parkı ve civarında 5 bin yabani alıç ağacının tespitini yaptı.

Ağaçların bir süre gelişimini izleyen ekipler, yararlı olabilecekleri değerlendirdi ve alış ağacı aşısı uyguladı.

Aşılama programına katılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in son yıllarda ağaçlandırılma açısından mesafe aldığını söyledi.

Yabani alıç aşılamanın önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık olarak 5 bin yabani alıç ağacını verimli alıç ağacıyla aşıladık. Bu aşıdan yaklaşık 5 yıl sonra bu ağaçlar alıç verecek. Civarda bulunan köylü kardeşlerimiz bu alıçları toplayacak. Bize 5 kuruş gibi cüzi bir miktar vererek bu meyveleri piyasada kilogramı 50 liraya kadar değişen miktarlarda satacaklar. Normal verimli bir ağaç 100 kilograma kadar meyve veriyor. Gerçekten vatandaşımıza ciddi bir gelir sağlayacak."