Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 22 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden" işlem başlatıldı.