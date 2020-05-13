Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 32 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

