Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 628 gram uyuşturucu, 104 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.