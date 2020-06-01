Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 190 gram çeşitli türde uyuşturucu maddesi, 22 gram Hint keneviri tohumu, 8 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.