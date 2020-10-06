Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 164 gram uyuşturucu madde, 20 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 216 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.