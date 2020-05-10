Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 26 bin 617 uyuşturucu hap, 130 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.