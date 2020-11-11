Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, 5 mahallede önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon tamamlandı.

Mahallelerin giriş ve çıkışların tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 863 polisin görev aldığı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında adreslere yapılan aramalarda, 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 365 gram metamfetamin, 620 gram sentetik uyuşturucu, 370 gram eroin, 356 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.