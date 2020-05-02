Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 19 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aramalarda 189 gram uyuşturucu, 96 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 mermi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.