Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 22 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.