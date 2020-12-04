Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 43 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Zanlılardan 37'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 kilo 257 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.