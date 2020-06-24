Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine O.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler sürücüde ve araçta yaptığı aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü O.Y.'yi gözaltına aldı.