Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 22 kilogram uyuşturucu madde, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 tüp, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.