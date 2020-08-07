Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 541 gram uyuşturucu, 70 uyuşturucu hap, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği, bir hassas terazi, çalıntı 2 araç ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.