Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep'te 4 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla 3 ev ile 1 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.