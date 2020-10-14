Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 706 gram kurşun asetat, 525 gram sodyum klorür, 266 gram aseton, 55 gram fenolftalein, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli materyaller ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.