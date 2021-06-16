Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı

AA

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi durdurdu.

Zanlının kimliğini kontrol ettikten sonra üst araması yapmaya çalışan polis, zanlını bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastane sevk edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başka polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı ise önce hastaneye ardından emniyete götürüldü.