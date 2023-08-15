Gaziantep'te üçüz doğan buzağılara özenle bakılıyor

Ahmet Görgün ise çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Bir yavru doğmuştu, sonra bir tane daha geldi. Buna sevinirken bir tane daha geldi, çok mutluyuz. Komşularımız üçüz buzağıyı görünce bizim olduğunu anlıyorlar, dışarı çıktığında getirip bizim ahıra koyuyorlar" diye konuştu.