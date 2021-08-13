Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ali E. idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Sefer Y'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunda çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.