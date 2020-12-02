Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz (50),Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.