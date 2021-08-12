Gaziantep'te terör örgütü propagandasına 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.