Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.