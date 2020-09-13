İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Eylül'de kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.