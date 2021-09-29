Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, terör örgütü DEAŞ'a katıldığını ancak örgütte yemek işleriyle uğraştığını, herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldığını ve telefonundaki incelemede çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.