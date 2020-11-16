Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunus Kenan B. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek Suriye'ye gittiğini ancak terör örgütüne katılmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldığını, silahlı faaliyette bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kenan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanığın ikametgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 1 yıl 6 ay hapis ve para cezasına hükmederek cezayı erteledi.