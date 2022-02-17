Gaziantep'te terör operasyonu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü münasebetiyle, Gaziantep’te olması muhtemel eylemlerin önlenmesi, faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri yönünde yapılan teknik tespitler üzerine 14 Şubat Pazartesi günü gözaltına alınan, 7’si Suriye uyruklu toplam 8 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.