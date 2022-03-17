Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.