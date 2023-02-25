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Gaziantep'te telefonunda terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, cep telefonunun ekranında terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen zanlı tutuklandı

Giriş: 25.02.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te telefonunda terör örgütü DEAŞa ait fotoğraf olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı
AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelenerek durdurdukları ve cep telefonunun ekranında DEAŞ terör örgütüne ait fotoğraf olduğunu belirledikleri kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında örgüte ilişkin dijital materyaller bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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