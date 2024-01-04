Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
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Gaziantep-Kilis kara yolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
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Bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.
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Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.