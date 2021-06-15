Taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.