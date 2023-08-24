Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasında kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde Suriye uyruklu iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaklaşık 10 kişilik grubun tartışma sonrası dükkan içerisinde bulunan kişilere bıçak ve sopalarla saldırması yer alıyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.