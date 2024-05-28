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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın

        Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:13
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        Gaziantep'te korkutan yangın
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        Nizip'in Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, işletmenin yanında bulanan araçlara da sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

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        #gaziantep
        #yangın
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