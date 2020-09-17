Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Mahallenin farklı yerlerine pusu kuran ekipler, şüpheliyi bir evden elektronik eşya çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.