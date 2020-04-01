Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahte hijyen malzemesi üreten ve stoklayan işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 9 bin litre etil alkol de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.