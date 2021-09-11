Gaziantep'te sporun genç yetenekleri "Veli Akademileri" sayesinde ailelerle keşfedilecek

AA

Daha fazla genç yeteneği sporla buluşturmanın hedeflendiği Gaziantep'te, proje kapsamında antrenör, sportif eğitim uzmanları, rehber ve anaokulu öğretmenlerinden oluşturulan ekipler çalışmalara başladı.

Bu kapsamda ailelerle bir araya gelen ekipler, 4 yaşından itibaren çocukları spora kazandırmak için aileleri ikna etmeye çalışıyor, ebeveynlere çocuklarıyla spor yapma alışkanlığı kazandırmaya gayret ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine, amaçlarının velilerin vizyonlarını geliştirerek, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla "Veli Akademileri" projesini kent geneline yayacaklarını dile getiren Özbay, "Spora başlama yaşını 4'e çekmek istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için velileri ikna etmemiz gerekiyor. Hatta ailelerimize çocuklarıyla spor yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. İnşallah proje sayesinde bunu başaracağız." dedi.

Ailelere çocuklarla birlikte teknoloji bağımlısı haline gelmek yerine spor yapmaları gerektiğini anlattıklarını dile getiren Özbay, şunları kaydetti:

"Çocuk 4 yaşına gelene kadar oyuncaklarıyla oynarken sonrasında nasıl oluyor da bilgisayar ya da cep telefonları oyunlarından kendisini kurtaramıyor. İşte biz onlara rol model oluyoruz. Anne, babanın elinde cep telefonu, kumanda varken çocuktan farklı bir şey yapmasını isteyemeyiz. Alışkanlıkları değiştirmek, bu yaşlarda çocukların velileriyle kaliteli vakit geçirmesini istiyoruz. Evde sandalyelerden, yastıktan spor parkuru kursunlar. Birlikte bol bol zaman geçirsinler. Amacımız velileri bilgilendirerek, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek hatta birlikte spor yapmalarını teşvik etmek. Tek gayemiz 4 yaşında aldığımız çocuğu 14 yaşında olimpiyat şampiyonluğuna ulaştırabilmek. Bunda da en büyük mihenk taşlarından birinin aile olduğunu bilerek projemizi başlattık."

- Eğitmenler de veliler de umutlu

Anaokulu öğretmenlerinden Şenel Çiftçi de çocukların pandemi boyunca hareketsiz kaldıklarını ve kilo aldıklarını belirtti.

Telafi eğitimleri boyunca çocuklara spor yaptırdıklarını anlatan Çiftçi, bu anlamda projenin farklı bir öneminin daha ön plana çıktığını kaydetti.

Proje kapsamında haftada bir gün her sınıfta parkur kurulacağını aktaran Çİftçi, "Çocuklar, o günlerde okula spor kıyafetleriyle gelecekler. Öğretmenler olarak sporun yararını biliyorduk ama veliler çok bilinçli değildi. Akademi sayesinde bilinçleniyorlar. Onlar da sporun ne kadar gerekli olduğunu öğrendi. Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Veli Meltem Tümer ise salgın dolayısıyla 2 yıldır çocuklarla evde olduklarını, sportif anlamda geri kaldıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında yapılan bilgilendirmeler sayesinde sporun önemini daha da iyi anladıklarına dikkati çeken Tümer, "Artık çocukları spor yapmaları konusunda destekleyeceğiz. Evde olduğumuz süre boyunca imkanlar doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. İkiz annesi olduğum için hareketli olmak zorundayım. Artık sosyalleşme zamanı." ifadelerini kullandı.