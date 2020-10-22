Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç hastanede hayatını kaybetti

İki gün önce Sanayi Sitesi içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Al Halid (20),tedavisinin sürdüğü Nizip Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Halid'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nizip'te 20 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.